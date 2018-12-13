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Ankara'da tren kazası

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı- Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi- Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor

13 Aralık 2018 Perşembe 07:55
Ankara'da tren kazası

ANKARA (AA) - Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.




Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 07:55
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