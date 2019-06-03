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Ankara’da trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:00
Ankara’da trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.


Olay, Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametine seyreden Ö.Y.D.’nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil, İvedik Caddesi ile Ragıp Tüzün Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda trafik lambasına çarparak direği yerinden söktü. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek dururken, direk de yola devrildi. Kazada sürücü Ö.Y.D yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bu sırada caddede araç kuyruğu oluştu. Daha sonra yolun her iki yönünde de trafik akışı kontrollü olarak birer şeritten sağlandı. Ekiplerin aracı kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:00
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