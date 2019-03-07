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Ankara'da trafik kazası meydana geldi

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:16
Ankara'da trafik kazası meydana geldi

aşkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda Nejla Vardar yönetimindeki 06 AZ 5876 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Nihat Özyurt'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 06 TAG 40 ve 06 RGE 62 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı yaya ve sürücü Nejla Vardar ile aynı araçta bulunan Emine Aksu yaralandı. Yaralılar, Ankara Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Kazada ağır yaralan Mustafa Nihat Özyurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:16
  1. ağır yaralı
  2. Ankara
  3. Otomobil önce yayaya sonra park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
  4. TRAFIK KAZASI

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