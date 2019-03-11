Ankara'da ticari araç, belediye temizlik aracına çarptı Başkent'te hafif ticari aracın belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine giden Gökhan Yaman'ın (35) kullandığı hafif ticari araç Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte Mehmet Salih Aslan yönetimindeki belediye temizlik aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan ve alt geçidin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız (32) yaralandı. AA'nın haberine göre; araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle YHT Alt Geçidi'nin Sıhhiye istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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