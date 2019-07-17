Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı
Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:32
Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 06 JE 568 plakalı araç ile askeriyeye ait bir kamyon çarpıştı. Kazada 06 JE 568 plakalı araçta bulunan Sefa Mert Ö. ileUğurcan S.O. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
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