0553 313 94 23

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

 

Alınan bilgiye göre, kaza saat 12.00 sularında Çankaya ilçesi Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitinde meydana geldi. Olay Celal Bayar Bulvarı üzerinde merkez istikametine ilerlemekte olan Gökhan Yaman idaresindeki 06 FJ 1840 plakalı otomobil Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitti çıkışında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 06 DB 5685 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan şoför Gökhan Yaman ve yolcu Zeynep Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracı şoförü Mehmet Salih Aslan kazayı 112 Hızır acil, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Yaman ve Yılmazı sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ambülanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan Yaman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 01:56
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    1. ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli..
    2. ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı!..
    3. İstanbul'da korku dolu anlar
    4. 'FETÖ'den 511 bin kişi gözaltına alındı'
    5. Ankara'da trafik kazası
    6. İtfaiye eri parasını da kurtardı
    7. Sağanak yağmur öncesi son güneşli hava
    8. Yüksek faiz uyarısı: Bu rakamla 1..
    9. Hasarlı binalar korkutuyor! 17..
    10. Adana'da korkunç olay!
    11. Buteflika döndü
    12. İstanbul'da gece saatlerinde hareketli..
    13. Beşiktaş'ta korku dolu anlar...
    14. ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak
    15. Çok sert tepki geldi: Umarız dersini..
    16. Ne yaptınız çocuklar? Yarış ölümle bitti
    17. Yüzü maskeli 5 kişi... Alarma geçiren..
    18. Baltalı korsan serbest bırakıldı
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    21. Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı
    22. Bolu’da ahır ve ahşap ev alev alev yandı
    23. Trump'tan ABD'yi bir kez daha..
    24. Çay içerken sopalı saldırıya uğradı
    25. Ezana hakarete tepki gösteren gruba..
    26. ABD'li senatör cahilliğiyle rezil..
    27. Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı:..
    28. Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi..
    29. Real Madrid deplasmanda Valladolid'i..
    30. Bafra’da kaza: 3 yaralı
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Uğur Dündar ile ilgili 'FETÖ' şüphesi! Neden 'İntihar ederim' dedi?
    Uğur Dündar ile ilgili 'FETÖ' şüphesi! Neden 'İntihar ederim' dedi?
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar binlerce belgeyi ele geçirdi, teröristler deşifre oldu!
    DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar binlerce belgeyi ele geçirdi, teröristler deşifre oldu!
    Adana'da kan donduran olay! Boks makinesi yerine koyarak saatlerce yumrukladı
    Adana'da kan donduran olay! Boks makinesi yerine koyarak saatlerce yumrukladı