Ankara’da trafik kazası: 1 ölü Başkent’te yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent’te yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 ZDN 46 plakalı otomobil, Çatalca Caddesi’nden Ayaş Caddesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen E.K., olay yerinde hayatını kaybetti.

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