0553 313 94 23

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaya üst geçidinin altından karşıya geçmek isteyen kişiye araba çarptı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı

04 Nisan 2019 Perşembe 07:01
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sularında Ankara’nın Etimesgut İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki AVM önünde gerçekleşen kazada, yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan Doruk İpek’e (25),Ahmet Hakan Ç. (19) kontrolündeki otomobil, merkez istikametinde ilerlerken çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan Doruk İpek, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ahmet Hakan Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarının 2 şeridini trafiğe kapatan polis, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sürücü Ahmet Hakan C.'nin lise mezunu olduğu ve üniversite sınavına hazırlandığı belirtildi.

Kazayı gören bir vatandaşın iddiasına göre, hayatını kaybeden Doruk İpek yoldan geçen araçların üzerine atladı ve sonrasında karşıya geçmek isterken sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu hayatını kaybetti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 06:11
  1. Ankara
  2. ankara
  3. trafik kazası
  4. başkent
  5. hayatını kaybetti
  6. 1 ölü
  7. 1 yaralı
  8. otomobil yayaya çarptı
  9. son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
    1. Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2..
    2. ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    3. Avustralya'da çocuklara tacize 12 yıl..
    4. Senegal'de binden fazla mahkuma..
    5. Denizli’de otobüs kazası: 2 ölü, 20’ye..
    6. 46 ilde itiraz 21 ilde oylar tekrar..
    7. Fildişi Sahili'nde Senato, seçimlerden..
    8. Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda..
    9. 04.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Çardak İlçesinde kontrolden çıkan..
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
    12. Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü
    13. ABD Dışişleri Bakanlığının yeni..
    14. Büyükelçi Kılıç'tan Palladino'ya yanıt
    15. Ankara'da trafik kazası: 1 ölü
    16. Meteoroloji'den o iller için önemli..
    17. 'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek..
    18. Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması
    19. Venezuela’daki elektrik kesintileri
    20. Bu aklı kim veriyor... İmamoğlu'ndan..
    21. Erdoğan, seçim değerlendirme..
    22. Sayan, fırçayla sokakları temizledi
    23. Kadıköy’de trafikte terör estiren..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    25. İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden..
    26. Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü
    27. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    28. Geleceğin rehberlerine KUTO’da sosyal..
    29. Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri..
    30. Danimarka Parlamentosunda "çocuk" yasağı
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi