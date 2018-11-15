Ankara'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.15 Kasım 2018 Perşembe 00:16
Alınan bilgiye göre, Sincan'dan Ulus istikametine giden Uğur D. yönetimindeki 01 CVK 60 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki metro köprüsünün beton ayağına çarptı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Uğur D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Uğur D'nin kullandığı otomobilin bir sürücü kursuna ait olduğu öğrenildi.
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