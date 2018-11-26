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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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