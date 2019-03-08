Ankara'da terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon yapıldı Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirtilen 12 şüpheli mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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