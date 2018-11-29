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Ankara'da terör eylemi gerçekleştirileceği iddiaları

Ankara Valiliği, kent merkezinde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi

29 Kasım 2018 Perşembe 22:40
Ankara'da terör eylemi gerçekleştirileceği iddiaları

ANKARA (AA) - Başkentte kent merkezinde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla "Ankara'nın merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" yönünde paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik gösterdiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerine intikal eden bir bilgi ya da duyumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile vatandaşların güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:40
  1. Ankara Valiliği
  2. Ankara'da terör eylemi gerçekleştirileceği iddiaları
  3. terör eylemi

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