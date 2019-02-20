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Ankara'da tedavi gören Iraklı şeyh Bektaşi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi için Ankara'ya getirilen Hünkar Baba Tekkesi'nin şeyhi Seyyid Hamit Bektaşi’nin sağlık durumu düzeliyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
Ankara'da tedavi gören Iraklı şeyh Bektaşi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

ANKARA (AA) - Irak'ta akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir saldırgan tarafından yaralanmasının ardından tedavi için Ankara'ya getirilen Hünkar Baba Bektaşi Tekkesi'nin şeyhi Seyyid Hamid Bektaşi’nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bektaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin Iraklı Türkmenlere sahip çıktığını vurgulayan Bektaşi, "Kerkük, Türkmen vilayetidir ama haklarımız verilmiyor. Din adamıyım ve milletimi çok seviyorum. Milletimizin birliğini talep ediyorum." dedi.

Doktor Ramazan Aydın ise Bektaşi’nin bir haftadır tedavi altında olduğunu belirterek, "Geldiğinde karnında şiddetli kanama ve yaklaşık 15 santimetre çapında bir yara vardı." diye konuştu.

Bektaşi'nin karnından yaklaşık 20 saçma mermisi çıkarıldığını kaydeden Aydın, "Yara bakımını yaptık ve 2 gün önce de yarayı kapattık. Şimdi durumu oldukça iyi." ifadesini kullandı.

Türkmen camiasının önde gelen isimleri, Bektaşi'yi hastanede ziyaret etti.

ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, ziyarette yaptığı açıklamada, Bektaşi'nin Kerkük ve çevresinde çok sevildiğini söyledi.

Tütüncü, Bektaşi'nin, Türkmeneli bölgesinde çıkarılmak istenen Şii-Sünni fitnesine karşı çok büyük mücadele verdiğini ifade etti.

Bektaşi, Irak'ın Salahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında, 12 Şubat'ta, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu'da gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanmış ve aynı gün Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfının desteğiyle Ankara’ya getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
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