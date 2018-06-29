0553 313 94 23

Ankara'da tatlı ve dondurma festivali

Dondurma ve Tatlı Festivali başladı. Festival 1 Temmuz'a kadar meraklılarını bekliyor.

29 Haziran 2018 Cuma 16:53
Ankara'da tatlı ve dondurma festivali

Dondurma ve Tatlı Festivali kapılarını Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açtı.

Festivalin giriş ücreti 10 lira. 3 gün boyunca dans gösterileri, dondurma ikramları, animasyon gösterileri, yarışmalar ve konserler gibi birçok etkinlik yapılacak.

Festival, Türkiye'de bir ilk. Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Türkiye'de daha önce gerçekleşmemiş sektörlerde fuarlar düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi:

"Üç gün boyunca konserler, dondurma yarışmaları olacak. Festivalimiz dolu dolu geçecek. Türkiye genelinden yaklaşık 50 firma var. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını düşünerek festivale Ankara'dan başladık ama hedefimiz İstanbul, İzmir ve Antalya'ya yaymak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerde de yapmayı düşünüyoruz. Festivalimizi 3 gün boyunca yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz."

Dondurma ve Tatlı Festivali 1 Temmuz Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:53
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Antalya
  4. Atatürk
  5. Ankara
  6. İzmir
  7. Atatürk Kültür Merkezi
  8. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  9. Kılıçarslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak