Ankara'da tatlı ve dondurma festivali

Dondurma ve Tatlı Festivali kapılarını Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açtı.

Festivalin giriş ücreti 10 lira. 3 gün boyunca dans gösterileri, dondurma ikramları, animasyon gösterileri, yarışmalar ve konserler gibi birçok etkinlik yapılacak.

Festival, Türkiye'de bir ilk. Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Türkiye'de daha önce gerçekleşmemiş sektörlerde fuarlar düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi:

"Üç gün boyunca konserler, dondurma yarışmaları olacak. Festivalimiz dolu dolu geçecek. Türkiye genelinden yaklaşık 50 firma var. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını düşünerek festivale Ankara'dan başladık ama hedefimiz İstanbul, İzmir ve Antalya'ya yaymak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerde de yapmayı düşünüyoruz. Festivalimizi 3 gün boyunca yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz."

Dondurma ve Tatlı Festivali 1 Temmuz Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA