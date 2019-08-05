ABD heyeti güvenli bölge için Ankara'da! Görüşmeler başladı

ABD heyeti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' oluşturulması şartını görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saat 10.00'da görüşmelere başlandı.

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 30 km derinliğinde bir bölgeyi masaya taşıyor.

ABD askeri yetkilileriyle yapılan müşterek çalışmanın ilki 23 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Dışişleri'nin 'tek başımıza da oluştururuz' mesajı

Cuma günü basının karşısına geçen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz" demişti.