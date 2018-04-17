'Ankara'da Suriye toplantısı yaptık'

RusyaDışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Doğu Guta, İdlib ve Suriye'nin kuzeyi dahil Suriye'deki mevcut durumla ilgili konular ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin siyasi çözüm sürecine destek görevi detaylı olarak ele alındı" ifadelerine yer verildi.