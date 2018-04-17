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'Ankara'da Suriye toplantısı yaptık'

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Ankara’da bir araya geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Suriye’deki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

17 Nisan 2018 Salı 22:22
'Ankara'da Suriye toplantısı yaptık'

RusyaDışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Doğu Guta, İdlib ve Suriye'nin kuzeyi dahil Suriye'deki mevcut durumla ilgili konular ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin siyasi çözüm sürecine destek görevi detaylı olarak ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:22
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  3. suriye
  4. İbrahim Kalın
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