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Ankara’da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, tutuklandı.

30 Temmuz 2019 Salı 22:20
Ankara’da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, tutuklandı.


Ankara’daki Etimesgut ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri bölge devriye Ekipleri ve yaya devriye ekipleri, Etimesgut bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde, ikametlere balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan, daha önceden de 7 ayrı açıktan hırsızlık,1 evden hırsızlık, 1oto hırsızlığıve ayrıca,uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sabıkası bulunan şüpheli E.Y., suç üstü yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 22:20
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