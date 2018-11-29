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Ankara'da suç örgütü operasyonu

Ankara'da faizle para verdikleri kişilere zorla senet imzalatan ve iş yerlerine el koyan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:05
Ankara'da suç örgütü operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ, Çankaya, Mamak ilçelerinde tefecilik yolu ile bazı kişilerin iş yerlerine el koyup zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütünü takibe alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zanlıların bir süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütü üyelerinin aylık yüzde 20 faizle tefecilik yaparak bazı kişilere borç verdiklerini, borçlarını ödeyemeyen müştekileri tehditle ve darbederek otoban kenarında bir ormanlık alanda yüksek miktardaki senetlere imza attırdıklarını ve iş yerlerine el koyduklarını belirledi.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla suç örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan incelemede zanlıların 50 bin lira borç verdikleri bir kuru temizleme dükkanı sahibinin borcunu ödeyememesi üzerine iş yerine ve iş yerinde bulunan 120 bin liralık malzemeye el koydukları, ayrıca iş yeri sahibinden 20 bin lira daha talep ettikleri belirlendi. Suç örgütü üyelerinin aynı yolla çok sayıda iş yeri sahibini tehdit ederek zorla senet imzalattığı ve polise şikayet etmeleri durumunda ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü, zanlıların tehditleri nedeniyle daha önce şikayette bulunamayan kişilerin müracaatı ile şikayetçi ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:05
  1. Ankara'da suç örgütüne operasyon
  2. operasyon
  3. senet

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