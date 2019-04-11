Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılması protesto edildi

ANKARA (AA) - Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti. Turgut Özal Mahallesi'nde toplanan bir grup hayvansever, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Hayvan haklarıyla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten ve hayvanları öldürenlere verilecek cezaların yeni bir yasayla artırılmasını talep eden hayvanseverler, yerel yöneticilerden de bu konuda destek beklediklerini söyledi. Hayvanseverler, mahkemece serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece "adli kontrol hükümleri" uygulanarakbırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.