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Ankara’da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

Ankara’da araçtan inen şoför kilitlenen tekerlere baktığı sırada hareket ederek şoförün üzerinden geçen tır, 5 araca çarptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Ankara’da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

Ankara’da araçtan inen şoför kilitlenen tekerlere baktığı sırada hareket ederek şoförün üzerinden geçen tır, 5 araca çarptı. Şoförün tırın boşluk bölümüne kendini kaydırması ile felaketin eşiğinden dönüldü.


Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Nilgün Sokak’ta yalıtım malzemesi yüklü Mustafa N. kontrolündeki06 BBF 462 plakalı tır seyir halindeyken tekerleri kilitlendi. Tekerlere bakmak için araçtan inerek tırı tamir etmeye çalışan Mustafa N. aracın altındayken tır aniden hareket etti. Şoförün tırın alt kısmındaki boşluk bölüme kendini kaydırması ile felaketin eşiğinden dönüldü. Tır park halindeki 5 araca çarparak durabilirken, yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
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