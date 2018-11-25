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Ankara'da silah sesleri! Polis çalışma başlattı

Ankara'da Avusturya Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda bir araçtan havaya ateş edilince güvenlik güçleri alarma geçti. Ekipler, plakası tespit edilemeyen otomobildeki kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

25 Kasım 2018 Pazar 08:53
Ankara'da silah sesleri! Polis çalışma başlattı

Ankara'da bir otomobilden açılan ateş polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı Avusturya Büyükelçiliği önünde plakası henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir otomobilden havaya ateş edildi.

Çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından Avusturya Büyükelçiliği gibi stratejik kurumların olay yeri yakınında bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi.

Tüm yollar trafiğe kapatıldı

Ekipler, belirlenen aracın bulunması için çevredeki tüm yolları trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen uzman ekipler çok sayıda kovan buldu. Söz konusu otomobilin bulunması ve içindeki kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:53
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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