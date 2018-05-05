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Ankara'da sel felaketi! Yaralılar var

Ankara Mamak’ta sağanak yağış sele neden oldu. Bir kişi sele kapıldı, sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Sel yüzünden 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:26
Ankara'da sel felaketi! Yaralılar var

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı. Yaşanan sel baskınında 6 kişi yaralandı. 

Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:26
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