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Ankara'da 'sahte reçete soruşturması': 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:50
Ankara'da 'sahte reçete soruşturması': 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

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Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:50
  1. Ankara
  2. doktor
  3. Anadolu Ajansı

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