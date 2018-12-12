Ankara'da 'sahte reçete soruşturması': 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

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Kaynak: AA