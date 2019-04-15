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Ankara’da sabah servisi esnasında Özel Halk Otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ankara’da, Özel Halk Otobüsü, Belediye’nin temizleme aracına çarptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 07:52
Ankara’da sabah servisi esnasında Özel Halk Otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ankara’da, Özel Halk Otobüsü, Belediye’nin temizleme aracına çarptı. Çarpma sonucunda 10 kişi yaralandı.


Kaza, Mamak İlçesi Saimekadın Mahallesi köprü mevkiinde gerçekleşti.


Edinilen bilgiye göre, yağmurdan kaynaklı kaygan yolda 06 VPP 18 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden Hüseyin Kabak, Erol Bağlıkoca idaresindeki 06 KT 103 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpma sonrası otobüs içindeki yolcular yere savruldu. Savrulan yolculardan 10’u yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 07:52
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