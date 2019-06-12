Ankara’da “Rusya Günü” resepsiyonu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz” dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinde “Rusya günü” dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Yerhov’un selamlama konuşmasıyla başlayan programda Rusya Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Misafirlere, Rusya’nın sevilen tatlarının ikram edildiği resepsiyonda, Rus Kazak Korosu tarafından müzik ziyafeti de sunuldu.

Resepsiyon sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Yerhov, Rusya’nın bağımsızlık gününü kutladıklarını hatırlatarak, “Bağımsızlık kelimesi çok doğru bir kelime değil. Çünkü Rusya hep bağımsız bir ülkeydi. Bu, Rusya’nın günü. Rusya’nın şöhretinin, gururunun günüdür. Umarım bizim geleneksel yiyecek ve içeceklerimizi tatmışsınızdır” diye konuştu.

Yerhov, S-400 ve Amerika’nın F35’e ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin sorulan soruya, “Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur ve değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım sorumluluklar üstlenmiş olmaktayız. Bunları yerine getireceğiz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının külfetli çalışmaları gerekecek. Detayları açıkçası benim için de bir soru işareti. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecek. Hepsi ihtimaller dahilinde. Fakat F35 programıyla ilgili soruyu ABD Büyükelçiliğinin yanıtlaması isabetli olur. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyoruz. Rusya üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirecek” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Yerhov, konuyla ilgili gelen soru üzerine, vize çalışmalarının devam ettiğini ve Türk meslektaşları ile bu konuda irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Rusya ve Türkiye ilişkileri ile ilgili açıklama yapan Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki irtibat kanalının sürekli aktif olduğunu vurgulayarak, “Gerektiği kadar irtibattalar. Hem karşılıklı olarak gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında görüşüyorlar hem de uluslararası platformlarda sürekli bir araya gelmekteler. Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler, ihtimaller dahilinde” ifadelerini kaydetti.

Büyükelçi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhov’un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Ankara’daki diplomatik misyonların temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.