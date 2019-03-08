Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.08 Mart 2019 Cuma 10:57
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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