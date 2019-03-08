Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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