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Ankara'da PKK/KCK operasyonu

Terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03
Ankara'da PKK/KCK operasyonu

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı belirlenen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da faaliyet ve etkinliklere katılan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03
  1. Ankara
  2. operasyon
  3. PKK/KCK
  4. terör örgütü

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