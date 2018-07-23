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Ankara'da patlama sesi!

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını açıkladılar

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12
Ankara'da patlama sesi!

Ankara'nın dört bir tarafından duyulan büyük patlama sesinin nedeni belli oldu. TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi. Ankara Valisi de az önce yaptığı açıklamada söz konusu sesin test uçuşu sırasında meydana geldiğini doğruladı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlama sesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Topaca'nın açıklamaları şöyle:

"Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır.

Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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