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Çocuklarını parklara çıkaramıyorlar! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra Ankara'da da ortaya çıktı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıkça rastlanan 'sarıkız' olarak bilinen örümceğin Ankara'da da görülmesi nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:49
Çocuklarını parklara çıkaramıyorlar! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra Ankara'da da ortaya çıktı

Ankara Nallıhan'da sıcaklığın mevsim normalleri üstünde gitmesi ile birlikte Çayırhan mahallesinde halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Çocukları parklara çıkarmaya korkuyorlar

Nallıhan'da havaların çok sıcak gitmesiyle ortaya çıkan örümcekler Çayırhan mahallesi sakinlerinin korkutmaya başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümcegi park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti.

Böcek ısırmalarına karşı uyarı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan sarıkız örümceği Nallıhan'da da görülmeye basladı. Zehirli ve ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka doktora başvurmasını istedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:49
  1. Ankara
  2. Nallıhan
  3. Sarıkız
  4. akrep
  5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  6. böcek ısırmaları

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