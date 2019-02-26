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Ankara'da panik: Herkes kendini sokağa attı

Ankara Çankaya’da bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen patlama korkuya sebep oldu. Bina sakinleri panik içerisinde tekel bayisinin bulunduğu binayı terk etti. 

26 Şubat 2019 Salı 06:19
Ankara'da panik: Herkes kendini sokağa attı

Ankara'da gece saatleri hareketli geçti. 

Çankaya ilçesi Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dört katlı apartmanın girişinde bulunan Levent Ü.'nün işlettiği tekel bayisinden polise alarm ihbarı geldi. Polis ekipleri, adrese ulaştıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkandan alevler yükselmeye başladı. 


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Başkentgaz ve Başkent Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan aramada iş yerinin boş olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Levent Ü.'nün patlamadan 15 dakika önce buradan ayrıldığı öğrenildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

Tekel bayisinin karşısındaki apartmanda yaşayan Suat Simavi, önce alarm seslerinin geldiğini, daha sonra da patlamanın yaşandığını aktardı. İlk patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyen Simavi, 3-4 kez de ufak çaplı patlamaların yaşandığını söyledi.

“Korkunç bir duman çıktı”

Patlamanın olduğu binada oturduğunu ve şiddetli sarsıntıyla panik içerisinde binayı terk ettiğini ifade eden Erhan Oluk, “Daha önce üst sokakta oturuyordum, orada doğal gaz patlaması olmuştu. Biz yine doğal gaz patlaması diye indik. Patlama sesiyle indiğimizde dükkanın yandığını gördük” ifadelerini kullandı.

Patlamadan etkilendiğini söyleyen Oluk, “Korkunç bir duman, patlama oldu. Yine mi patlama oldu dedik” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 06:01
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