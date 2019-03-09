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Ankara'da palet yardımıyla araç çektiler

Ankara’da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
Ankara'da palet yardımıyla araç çektiler

Ankara’da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi.

 

Görüntüler vatandaş kamerasından kaydedildi. Ankara’da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir araç dükkan önünü kapattığı gerekçesi ile iş yeri sahipleri tarafından paletle kaldırılarak başka bir yere çekildi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
  1. Ankara
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