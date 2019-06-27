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Ankara’da özel halk otobüsü şoförlerinden zam talebi

Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kurtuluş Kara, ekonomik açıdan yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğünden zam talep etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:11
Ankara’da özel halk otobüsü şoförlerinden zam talebi

Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kurtuluş Kara, ekonomik açıdan yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğünden zam talep etti.


Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerine uygulanacak bilet ücretlerini belirlenme ve otobüslerin çalışma koşullarını düzenlenme yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında olduğunu hatırlatarak, “Ulaşımda bilet fiyatı artışı ve problemler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a miras kaldı. 876 tane aracımız adına buradayız. 34 tane de durağımız var. Ankara şehir içi ve ilçelerinde 200 adet mavi halk otobüsü esnafımız var odaya bağlı. Onlar da 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart’a geçiyor, herhalde tek tip olacağız. Burada bulunan araçların 170 tanesi Ankarakart’a 28 Ocak’tan itibaren geçti. Beyaz otobüsler de 15 Mayıs 2017’den itibaren Ankarakart’a geçti” diye konuştu.



“Bizi zam da kurtarmaz”


Araçlarının büyüdüğünü ve yeniden 10 yıllık ihalenin gerçekleştiğini ifade eden Kara, sözlerine şöyle devam etti:


“Tam biletin fiyatı 2 lira 75 kuruştan 2 lira 50 kuruşa düştü. Tam aktarma 1 liraya, öğrenci aktarma 25 kuruşa düştü. EGO otobüslerinin taşımış olduğu tüm serbest kartlar, bizim Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifinde de geçerli olmak üzere devam etmeye başlamıştır. Bunun üzerine esnaflarımız yaklaşık 2 yıldır ciddi biçimde zarar etmektedir. Biz Mustafa Tuna’dan, Melih Gökçek’ten ve Mansur Yavaş’tan zam talebinde bulunduk. İstanbul indirime giderken, diğer büyükşehirler indirime giderken Ankara’nın zam yapması olmaz. Ama zam yapılması mecbur, zam olmazsa olmaz. Ancak şunu belirtmek isterim, bizi zam da kurtarmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da halk otobüsleri esnafı ile bir araya gelerek, süspanse gelir desteğini 20 kuruş daha artırdı. Şuan da İstanbul’da kilometre bazına göre gelir desteği var. Ankara’da da Sayın Mansur Yavaş’tan hem zam hem de gelir desteği istiyoruz. İnanın dün değil, evvelki gün mazota 29 kuruş zam geldi. Haftaya tekrar zam beklenmektedir. 2017 yılından bu yana biz zam aldık alalı yüzde 43 akaryakıt zammı olmuştur. Personel gideri, sanayi giderleri artışı yüzde 50 olmuştur. Yüzde 100 artış olan personel ve SGK giderlerimiz de vardır. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ve EGO Genel Müdüründen zam ve gelir desteği istiyoruz. İnanın bu şekilde giderse birçok esnafımız banka kredilerini ödeyemeyip temerrüte düşecektir. Benzinliklere akaryakıt parasını ödeyemeyecek hale gelmiş durumdayız. Başladığımızda hiç borcumuz yoktu, bugün araç başına her benzinliğe 60 bin lira borcumuz var. Bir an önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililerden, bürokratlardan esnafımıza acil bir çözüm istiyoruz. Ankara halkımızdan da özür diliyoruz, bu zammı mecbur kaldığımız için istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin EGO’ya yılda 35-40 milyon lira destek verdiği gibi Ankara’daki 876 tane esnafımıza da destek verirse zam yapmasına da gerek kalmayabilir. Takdir Sayın Yavaş ve Belediye Meclis üyelerine kalmıştır. Bir an önce ilk yapılacak UKOME’de araçların hat ve güzergahlarında iyileştirme, ayriyeten de zam, zam olmazsa olmaz bu esnaf bir adım ileri gidemez.”



“Ankarakart’ın tüm Ankara’daki halk otobüslerine takılması lazım”


Akaryakıt zamlarına ve bakım onarım giderlerinin arttığına değinen Kara, “Şuan ki piyasa durumuna göre yüzde 50 zam gelmesi lazım. Bizim 2017 yılında ilk zammı aldığımızda akaryakıt 4 lira 25 kuruştu, bugün 6 lira 60 kuruş. Bizim eskiden 400 lira yakan araç, bugün bin 200 lira yakıyor. Yani nereden bakarsanız bakın bilet fiyatı 3 lira 50 kuruş olması lazım. Bugünkü ilçelerin de kilometre bazlı olarak verilmesi lazım. İlçe üyelerimizden Nallıhan 175 kilometre fiyatı ayrı, Beypazarı 110-150 kilometre fiyatı ayrı, Kahramankazan 55 kilometre, Çubuk 55 kilometre. İlçelerimizi de zam kurtarmaz. İlçelerimize de gelir desteği vermemiz lazım. Ankarakart’ın tüm Ankara’daki halk otobüslerine takılması lazım. Zaten bizim taşıdığımız her serbest kartlımız kayıt altında. Geçen ay 170 araçta yaklaşık 485 bin serbest kart kullanımı olmuştur. Biz bunu EGO Genel Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına yazılı olarak ibraz ettik. Devletimizden aldığımız gelir desteği 1330 lira. Ayrıca 876 tane aracımız var neredeyse kontak kapatma noktasına geldi. Ancak tabi ki kontak kapatmamız mümkün değil, Ankara halkına hizmet vermek bu esnafın görevi. O yüzden belediye başkanımızdan önümüzdeki haftalarda bu konu ile alakalı, esnaf olarak destek bekliyoruz. Gelir desteği büyükşehirler içerisinde sadece Ankara’da yok. İsterseniz araştırabilirsiniz. Biz Mansur Yavaş’tan şunu isteriz; 2 lira tam, 1 lira öğrenci olsun ama bize gelir desteği versin” şeklinde konuştu.


Mazota gelen zamlardan dolayı çalışamayacak hale geldiklerini belirten özel halk otobüsü şoförü Mustafa Yiğitbaşı ise, “Benzinliğe borçlarımız arttı. Aracımız arıza yaptığı zaman parçalar yüzde yüz zamlandı onları karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:11
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