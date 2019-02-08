Ankara'da otomobil devrildi: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Sakine Y'nin kullandığı 06 BFC 842 plakalı otomobil, Kuzey Yıldızı TOKİ konutları yol ayrımında şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobil Günebakan Sokak ve Kuzey Yıldızı Vadisi içinde bulunan iki ayrı yolu aşarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi binası önünde ters dönerek durdu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Sakine Y. 112 Acil Servis ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hasar gören otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.