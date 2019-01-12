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Ankara'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Araçta sıkışan bir yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı

12 Ocak 2019 Cumartesi 06:48
Ankara'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Avcı idaresindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İsviçre Büyükelçiliğinin önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada otomobilin arka koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan sürücü Avcı ile kimlikleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı bir saat tek şeritten sağlanırken hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Devrilen aydınlatma direğini kaza yerinden kaldıran ekipler, direğe bağlı elektriği de kesti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 06:48
  1. Ankara
  2. kaza
  3. sıkışmalı kaza
  4. trafik

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