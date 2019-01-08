Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
Bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi08 Ocak 2019 Salı 11:17
ANKARA (AA) - Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başkent Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında sobadan yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine dükkandaki 2 araç yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.
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