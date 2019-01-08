0553 313 94 23

Ankara'da oto tamir dükkanında yangın

Bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

08 Ocak 2019 Salı 11:17
Ankara'da oto tamir dükkanında yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başkent Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında sobadan yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine dükkandaki 2 araç yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:17
  1. 2 araç
  2. Ankara
  3. Oto tamir
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    1. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    2. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    3. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    4. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    5. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    6. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    7. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    8. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    9. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    10. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    11. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    12. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    13. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    14. Helal işten kazandılar
    15. Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir..
    16. CHP'li aday partilileri şoke etti! O..
    17. Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC..
    18. YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI -..
    19. MIPIM'de geri sayım başladı
    20. Masa tenisinde "yerli ve milli"..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...