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Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle yapılacak Ortadoğu Sinema Akademisi 16 Mart Cumartesi günü Ankara’da başlıyor.

12 Mart 2019 Salı 13:15
Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle yapılacak Ortadoğu Sinema Akademisi 16 Mart Cumartesi günü Ankara’da başlıyor.


Alanında uzman ve sürpriz isimlerin vereceği derslerle Ortadoğu ülkelerinden gelen misafir öğrenciler, sinemaya dair farklı bir bakış açısı kazanacak. Ayrıca work-shop’lar düzenlenerek kamuya mal olmuş ünlü isimlerle gençlerin buluşmasını hedefleyen Akademi sonunda 1 belgesel film çekilecek. Tamamen ücretsiz olacak eğitimlerin sonunda yapılacak gala gecesi ile de öğrenciler sertifikalarını alacak


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan UMED Yönetim Kurulu Üyesi, Projeler Koordinatörü Sertan Türkyılmaz, 6 hafta teorik eğitimden sonra 8 hafta uygulamalı eğitimlerin verileceği akademide öğrencilerin belirlediği bir belgesel senaryosunun çekimlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkyılmaz, “16 Mart - 16 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan dersler, 14 hafta sürecek ve toplamda 168 saat eğitim verilecek” diyen Türkyılmaz, “Akademide Sinema tarihi, Senaryo yazımı, Çekim teknikleri, Işık bilgisi , Yönetmenlik, Kurgu ve color, Oyunculuk ve Film okuması eğitimleri verilecek” dedi.


UMED Ortadoğu Sinema Akademisi Koordinatörü Ubeyt Deniz ise, “Ortadoğu’nun gelecek vadeden sinemacıları için güzel ve heyecan verici bir deneyim olacaktır. Yarın kendi ülkelerinde güzel görüp güzel kurguladıkları her karede bu ülkenin de güzelliklerinin izlerini görmek alacağımız en güzel teşekkür olacaktır” dedi.


“Dünya; birçok alanda olduğu gibi kitle iletişim araçları alanında çok hızlı gelişim gösteriyor. Bu gelişmeleri yakalama ve daha ileri taşıma konusunda tüm ülkeler adeta bir yarış halindeler” diyen Deniz, “Bu gelişimin en önemli ve etkili içerik üretim dallarından biri olarak Sinema; hiç kuşkusuz en etkili alanlarından biridir. Şükür Türk sinema ve dizileri dünyada dikkatleri çekecek kadar gelişim gösterdiği hepimizin malumu. Ülkemiz; coğrafi ve kültürel bir lokasyonda yer almaktadır. Şimdi, tarihin ve kültürün bu topraklara yüklediği bu değerli mirasın misyonu ile diğer kültürlerle “Sinema” sanatı ile dışavurum paylaşımı hedef aldığımız bu tür programlarla biraz olsun katkı sağlamak en büyük övünç kaynağımız olacaktır. Biz de tam bunun farkında ve bilincinde olarak geleceğin sinemacılarına anlatmak istedikleri her hikayelerde bu toprakların kokusunu, bu kültürün renginin izlerini vermek amacındayız. UMED’in gelenekleşen saha deneyimli eğitimcilerle başlattığı akademilerde “Sinema” alanında da aynı geleneği devam ettirerek başlatacağı “Ortadoğu Sinema Akademisi” ile, işin teorisini almış ve bu teorileri sahada iyice pekiştirmiş referans bir eğitimci kadrosu ile başlatacağı bu eğitim ile; Ortadoğu’nun gelecek vaad eden sinemacıları için güzel ve heyecan verici bir deneyim olacaktır. Yarın kendi ülkelerinde güzel görüp güzel kurguladıkları her karede bu ülkenin de güzelliklerinin izlerini görmek alacağımız en güzel teşekkür olacaktır” şeklinde konuştu.


UMED daha önce Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Aksaray’da 9 medya, bir sinema akademisi açmıştı. Akademilerdeki tüm öğrenciler eğitimlerden ücretsiz faydalanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:15
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