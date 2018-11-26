Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.26 Kasım 2018 Pazartesi 10:37
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da faaliyet ve etkinliklere katılan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.
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