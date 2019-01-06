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Ankarada okullar tatil mi son dakika Ankara Valiliği okullar tatil mi

Yarın okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi 2019, ankarada okullar tatil mi son dakika Ankara valiliği Ankara’da yarın okullar tatil mi? Sorularının cevabını hem öğrenciler hem de veliler şu sıralarda sıklıkla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumuna göre, Ankara’da bugün ve yarın kar yağışı etkili olacak. Peki Ankara Valiliği yarın okulları tatil edecek mi?

06 Ocak 2019 Pazar 14:08
Ankarada okullar tatil mi son dakika Ankara Valiliği okullar tatil mi

Yarın okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi 2019, ankarada okullar tatil mi son dakika Ankara valiliği Ankara’da yarın okullar tatil mi? Sorularının cevabını hem öğrenciler hem de veliler şu sıralarda sıklıkla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumuna göre, Ankara’da bugün ve yarın kar yağışı etkili olacak. Peki Ankara Valiliği yarın okulları tatil edecek mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'in Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Twitter'da bir açıklaya yaptı mı? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara’da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün kar yağışı Ankara'da devam edecek. Kar yağışının yarın da etkili olacak olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yarın Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı? Yarın Ankar'da kar tatili var mı? Ankara Valiliği yarın okullar tatil mi? Sorularını sormakta. Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Twetter üzeinden resmi bir açıklama yapmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisine göre, Ankara Valiliğinden yarın 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Sorusuna ilişkin resim bir cevap vermesi bekleniyor. Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:08
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  13. Ağrı Aksaray
  14. Amasya
  15. Antalya
  16. Ardahan
  17. Artvin
  18. Aydın
  19. Balıkesir
  20. Bartın
  21. Batman
  22. Bayburt
  23. Bilecik
  24. Bingöl
  25. Bitlis
  26. Bolu Burdur
  27. Bursa
  28. Çanakkale
  29. Çankırı
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