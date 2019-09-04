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Ankara'da okul servisi ücretlerine zam geldi

Ankara'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:45
Ankara'da okul servisi ücretlerine zam geldi

İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Başkentte 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiğini dile getirdi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktaran Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağını kaydetti.

İstanbul ve İzmir'de de öğrenci servis ücretlerine ortalama yüzde 13 zam yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:45
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. İzmir
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