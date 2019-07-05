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Ankara’da öğretmenlere özel davranış analizi eğitimi

Ankara’da faaliyet gösteren Novarge Eğitim Kurumları ve Doku Okulları işbirliği ile öğretmenlere uygulamalı davranış analizi terapisi eğitimi verilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:04
Ankara’da öğretmenlere özel davranış analizi eğitimi

Ankara’da faaliyet gösteren Novarge Eğitim Kurumları ve Doku Okulları işbirliği ile öğretmenlere uygulamalı davranış analizi terapisi eğitimi verilecek.


Ankara’da 2 gün boyunca çocukların davranışlarının analiz edilerek doğru yönlendirilmelerinin sağlanmasına amaçlayan eğitim programının atölye çalışması şeklinde gerçekleştirileceğini belirten Eğitim Koordinatörü Dr. Tamer Karakoç, "Bu çalışma bir seminer olarak değerlendirilmemelidir. Çalışma beceri kazandırmayı sağlayacak şekilde desenlenmiştir.Katılımcılarımıza yeterlilik kazandırmak amacıyla çalışma; bilgilendirme, senaryolarla küçük grup çalışmaları ve vakıa değerlendirmesinde bulunma gibi aşamalardan oluşturulmuştur. Bu çerçevede çalışma toplam 14 saatte tamamlanacaktır’’ dedi.


Karakoç, "Eğitime katılım sağlayanlar, çocuklarda görülen problem davranışların işlevsel olarak analizlerinin yapılmasını, problem davranışların nedenlerinin belirlenmesini, etkili sağaltım, geliştirme, iyileştirme gibi programlarının oluşturulmasını, uygulamaları etkileyen değişkenlerin belirlenmesini, olumlu davranışsal destek aile programları ile olumlu davranış kazandırma sürecinin genellenmesi ve ilerlemelerin ölçümlenerek raporlandırılmasını yapabilecektir’’ dedi.


Dr. Tamer Karakoç yönetiminde yapılacak olan 2 günlük eğitim sonrası katılımcılara Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından onaylı sertifika takdim edilecek. Eğitim 27-28 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:04
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