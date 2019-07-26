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Ankara’da mango tadında festival

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde “Mango ve Biryani Festivali” düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:06
Ankara’da mango tadında festival

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde “Mango ve Biryani Festivali” düzenlendi.


Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’nin ev sahipliği yaptığı festivalde Pakistan mangosu ve biryanisi tanıtıldı. Büyükelçi Qazi, yaptığı konuşmada Pakistanlıların mangoyu meyvelerin kralı olarak adlandırdıklarını belirterek, mangonun Pakistan milletini çok doğru temsil ettiğini söyledi. Qazi, Pakistan’ın en iyi pirinci basmatiden yapılan biryaninin de festivalin bir parçası olduğunun altını çizdi. Ülkesinin dünyadaki en büyük 5. mango üreticisi ve en büyük 6. mango ihracatçısı olduğunu aktaran Büyükelçi Qazi, ”Pakistan mangosu 57 ülkeye ihraç edilmektedir. Yüksek kalitede 110 çeşit mango vardır. Her çeşidi markete farklı zamanlarda gelir ve sezonu mayıstan eylüle kadardır ve yaklaşık 4 ay sürer. Chaunsa en popular mango çeşididir ve biz bugün size beyaz chaunsa sunuyoruz” diye konuştu.


Pakistan mangolarını Türk pazarına getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Qazi, ”Umarım bir gün Pakistan mangosu Türkiye’ye de ihraç edilebilir ve mango severler de düzenli bir şekilde bulabilir” şeklinde konuştu.


Pakistan mangosunun tadını Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğa benzeten Qazi, “Meyvelerin kralı olan Pakistan mangosuyla bu dostluğu kutlamak ne güzel bir yol. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği” ifadelerini kullandı.


Siyasi parti temsilcileri, ülkelerin misyon şefleri ve akademisyenlerin katıldığı festivalde konuklara mangodan yapılmış farklı lezzetler ve biryani ikram edildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:06
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