0553 313 94 23

Ankara’da lüks otomobil bayisinde yangın

Başkent’te lüks otomobil bayisinde meydana gelen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
Ankara’da lüks otomobil bayisinde yangın

Başkent’te lüks otomobil bayisinde meydana gelen yangında bir kişi dumandan etkilendi.



Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesine bağlı Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil bayisinin yedek parça bölümünde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek için içeri giren itfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı takviye ekip istedi. Dumandan zehirlenen bir kişi ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Bu esnada otomobil bayisinde bulunan araçlar, bayi görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacak
    1. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
    2. Görüntüler rezalet ötesi! Mübarek 3..
    3. 15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç..
    4. Çorum’da fuhuş operasyonu
    5. "Kesintisiz 6 yıl Türkiye şampiyonu..
    6. Çalıları yakmak isteyen yaşlı kadın..
    7. Sancaktepe'de çatlaklar oluşan park..
    8. Pamukkale’de yamaç paraşütü kazası: 1..
    9. 10 gün önce aldığı motosikleti 10..
    10. İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e..
    11. Ankara Valiliğinden "yüksek ses" uyarısı
    12. Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı..
    13. TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu,..
    14. Akıncı Üssü davası
    15. Kaza yapan otomobil seyyar satıcıların..
    16. Batman’da örgüte finans sağlayan 8..
    17. Kış aylarında cep yakıyordu! Fiyatı 75..
    18. Kazada savrulan otomobil seyyar..
    19. FETÖ’nün Çorum’daki yeni il..
    20. Hakkari'de 4 patlayıcı düzeneği bulundu
    21. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 tıra çarptı,..
    22. Altun'dan Kut'ül Amare mesajı
    23. Ankara’da lüks otomobil bayisinde..
    24. Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı
    25. Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye..
    26. Bekçiler uyuşturucuyla yakaladı
    27. Yelkenci kadınlar Bozcaada'ya ulaştı
    28. 17 yaşındaki gence çarpıp kaçan sürücü..
    29. Emlak bürosu saldırganına adli kontrol
    30. Bakırköy’de bir esnaf boğazından..
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor
    G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor