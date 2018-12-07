Ankara'daki kritik toplantı Dışişleri Bakanlığında başladı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetiyn katılımıyla Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.07 Aralık 2018 Cuma 10:33
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıya katılacak olan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığına geldi. Heyetler arası görüşmeler başladı.
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