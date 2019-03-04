Son dakika... Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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