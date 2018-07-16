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Ankara'da korkutan patlama!

Ankara’da Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:54
Ankara'da korkutan patlama!

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde taş yünü fabrikasında yağ tankından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, hafif şekilde yaralanan bir kişinin de ayakta tedavi edildiği bildirildi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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