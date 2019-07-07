Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
07 Temmuz 2019 Pazar 18:52
Başkent Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar var.
Ayrıntılar gelecek...
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