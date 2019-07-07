Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Başkent Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar var. Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.