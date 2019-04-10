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Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi

Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin tedavisine devam ediliyor- Veteriner Hekim Şevki Gök:- "Henüz hayatını kaybetmemiş canların da orada ilk müdahalelerini yaptık, akabinde kliniğimize aldık. Burada bazılarının mideleri yıkandı. Bazılarına daha farklı işlemler uygulandı. 8 canımızdan 7'sinin hayati riski ortadan kalkmış gözüküyor"

10 Nisan 2019 Çarşamba 21:09
Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.

Köpeklere ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimlerden Şevki Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içlerinde bir yavru köpeğin de bulunduğu hayvanların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Gök, dün akşam saat 19.00'da bir hayvanseverin kendilerini aramasıyla olay yerine gittiklerini ve çok vahşice görüntülerle karşılaştıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Canların her birinin bir tarafta hayata gözlerini yumduklarını fark ettik. Tabii zehirden etkilenmiş ama henüz hayatını kaybetmemiş canların da orada ilk müdahalelerini yaptık, akabinde kliniğimize aldık. Burada bazılarının mideleri yıkandı, bazılarına daha farklı işlemler uygulandı. 8 canımızdan 7'sinin hayati riski ortadan kalkmış gözüküyor ama tabii müşahede sürecimiz veya yoğun bakım sürecimiz hala devam edecek."

- "7'sini hayata tutundurabilmenin sevincini yaşıyoruz"

Müdahaleyi, 10'u klinikte, 4'ü olay yerinde olmak üzere 14 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiğini aktaran Gök, "Orada ilk müdahaleyi yapanlar, sonrasında burada uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen müdahaleler oldu. 7'sini hayata tutundurabilmenin sevincini bu şekilde yaşıyoruz ama kaybettiklerimiz için oldukça üzgünüz. Bir tanesini kaybettik. O da kliniğimize gelemeden yolda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Gıda içine karıştırılmış bir zehirle karşılaştıklarını anlatan Gök, "Tabii kusturduğumuzda da fark ettik. Tavuk etleri de vardı, çeşitli gıdalar da vardı içerisinde. Çok hızlı seyreden ve hayati noktada çok çabuk sonuç oluşturabilecek bir toksinle karşı karşıyaydık ama yapılan uygulamalar da bir o kadar seri olduğunda, güzel sonuçlar aldığımızı gördüm." ifadelerini kullandı.

İnsanların hayvanların yaşam alanını gasp ettiklerini kaydeden Gök, "Kedilerimizden, köpeklerimizden, özellikle sokakta yaşama zorunluluğu olan canlarımızdan lütfen elimizi çekelim." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 21:09
  1. Batıkent
  2. zehirlendiği iddia edilen 13 köpek

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