0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ankara'da köpeklerin zehirlendiği iddiası

Yenimahalle ilçesinde zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen sokak köpeklerinden 13'ü telef oldu - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel:- "Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tüm ekiplerimizi bu bölgeye çektik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor"

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
Ankara'da köpeklerin zehirlendiği iddiası

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği telef oldu.

Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, gazetecilere açıklamasında, konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Yücel, "Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tüm ekiplerimizi bu bölgeye çektik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Neticeye yönelik olarak bu vahşeti işleyen insanlarla ilgili olarak da bir çalışma yaparız, herhangi bir ipucu bulursak da yetkililerle paylaşacağız. Biz de üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.

Hayvansever Ali Şahan da topladıkları tavuk eti numunelerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade etti.

Şahan, "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun." diye konuştu.

Öte yandan görgü tanıkları da beyaz bir araçtan kişi veya kişilerce zehirli tavuk eti ve benzeri ürünlerin olay yerine bırakıldığını iddia etti.

Büyükşehir ve Yenimahalle belediye ekiplerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Bu arada, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünün özel bir ekip kurduğu, olayın çok yönlü araştırıldığı bildirildi.

Ayrıca, olay yerine gelen yaklaşık 200 hayvansever araziye bırakılan zehirli tavuk eti parçalarını toplayıp ekiplere teslim etti.

- "Sorumlular ortaya çıkarılacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olaya ilişkin twitter hesabından, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadığını belirterek, "Belediyemiz ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve HayKonfed yetkilileri işbirliği ile bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
  1. köpek
  2. Mansur Yavaş
  3. Yenimahalle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    55 yıllık imrendiren sevgi: Eşinin selasını duyunca ruhunu teslim etti
    1. 55 yıllık imrendiren sevgi: Eşinin..
    2. Fas Kralı, Suudi Arabistan Veliaht..
    3. Bakan Pakdemirli’den Ankara’daki köpek..
    4. Erdoğan'dan flaş 'İstanbul' açıklaması!
    5. Tolga Çevik'ten AK Parti'nin..
    6. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun..
    7. Alman medyasında FETÖ gerçekleri
    8. Başkentte PTT şubesinde soygun
    9. Traktörün çarptığı minik bedenden..
    10. Bolu’da, kaybolan 9 yaşındaki çocuk,..
    11. Bursa’da uçurumdan uçan aracın..
    12. Pompeo'dan Sisi açıklaması
    13. MHP'den 'seçim yenileme' hamlesi!
    14. BM Libya Özel Temsilcisi'nden..
    15. Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya..
    16. Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç..
    17. DAKSAR gönüllülerinden gece eğitimi
    18. Genç futbolcu kazada ağır yaralandı
    19. Başkent’te zehirli etlerle köpek..
    20. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı, 5..
    21. 8 milyon dolara ada satın almıştı!..
    22. İsrail’de hem Netanyahu ve hem de..
    23. Tehlike saçan metruk ev yıkıldı
    24. Adıyaman'daki sağanak
    25. Bursa'da"Viyolonsel ve Piyano..
    26. "Trablus'ta yarım milyona yakın çocuk..
    27. Hamas Güney Afrika'nın İsrail'deki..
    28. ABD’den Mısır’a tehdit: Su-35..
    29. Ankara'da köpeklerin zehirlendiği..
    30. Fas ve Kuveyt'ten Libya'daki krizin..
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir