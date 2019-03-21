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Ankara’da Kızılırmak’tan su alımı durduruldu

Ankara’da Kızılırmak’tan içme ve kullanma maksatlı su alımı durduruldu.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Ankara’da Kızılırmak’tan su alımı durduruldu

Ankara’da Kızılırmak’tan içme ve kullanma maksatlı su alımı durduruldu. Musluktan akan su Çamlıdere, Kurtboğazı ve Çubuk-II Barajı’ndan geliyor.


Ocak ve Şubat ayında yağmur ve kar yağışları ile Ankara’ya su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artış üzerine 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak’tan içme ve kullanma maksatlı su alımı durduruldu. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı’ndan su alımının durdurulmasıyla birlikte Başkent’e şehir şebekesi üzerinden Çamlıdere, Kurtboğazı ve Çubuk-II Barajı’ndan su temini sağlanmaya başlandı.


ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, 20 Mart tarihi itibarıyla barajlardaki toplam su miktarının 541 milyon metreküpü aştığını belirterek, "Başkent’teki barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 34,18 ile önceki yılların oldukça üzerine çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte yağışlar ve kar erimeleri başta olmak üzere Gerede Suyu da barajlarda biriktirilerek, 2020 yılında kullanılacaktır. Uzun sürecek kurak dönemler hariç Kızılırmak suyuna ihtiyaç duyulmayacaktır. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı’ndan su alımının durdurulmasıyla yıllık 200 milyon TL’yi aşan pompaj maliyetinden de bu sayede tasarruf edilecektir. Bununla birlikte ASKİ, Gerede Tüneli çıkışı ile Çamlıdere Barajı arasında 101 metre kot farkı bulunduğundan bir hidroelektrik enerji santrali (HES) kurulmasıyla da enerji tüketen değil, enerji üreten bir kurum haline gelecektir. Vatandaşlarımız çeşmelerinden sularını gönül rahatlığıyla içebilirler ancak oturdukları binalarda paslı tesisatlarını değiştirmelerini, ayrıca su depolarını 6 ayda bir temizletmelerini önemle hatırlatmak isterim" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
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