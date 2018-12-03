0553 313 94 23

Ankara'da kış lastiği denetimleri

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:39
Ankara'da kış lastiği denetimleri

ANKARA (AA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkent genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Konya yolu başta olmak üzere Ankara genelindeki ana arterlerde eş zamanlı yapılan denetimlerde eşya ve yolcu taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrolleri yapıldı.

Lastiklerinin diş derinlikleri belirlenen ölçülerin dışında olduğu "kumpas cihazı" ile tespit edilen araçların sürücülerine 715 lira ceza yazıldı.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Uygulamalar, 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.

Bu arada, halen 715 lira olarak uygulanan kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:39
  1. Başkentte kış lastiği denetimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tur için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
    1. "Tur için elimizden gelenin en iyisini..
    2. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    3. Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler..
    4. Sigorta Tatbikatçıları Derneği 60...
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    7. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Döviz kurları
    10. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    11. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    12. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    14. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    15. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    16. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    17. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    18. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    19. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    20. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet